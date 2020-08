Il futuro appartiene sempre di più alle auto elettriche. In molte nazioni d’Europa e del mondo sempre più investimenti pubblici sono indirizzati verso lo sviluppo e la promozione di veicoli alimentati con energia elettrica, a discapito dei veicoli che prevedono alimentazione a benzina o diesel.

Auto elettriche, il kit per la riconversione delle auto a benzina in vendita in Francia

Da tempo, l’Italia prevede importanti ecobonus per i cittadini che decidono di rottamare la loro auto con alimentazione classica a favore di auto elettriche. Con le manovre economiche successive al Covid, l’ecobonus è stato ampliato e le richieste sono ai massimi storici.

Se si resta in Europa, anche la Francia ha fatto importanti passi in avanti su questo campo. Insieme all’ecobonus per l’acquisto di nuovi veicoli elettrici, i cugini d’Oltralpe hanno previsto anche un agevolazione per le riconversioni del veicolo. Tanti francesi, infatti, stanno trasformando le loro vecchie auto a benzina in auto elettriche.

Sul mercato è infatti disponibile un apposito kit meccanico che consente di trasformare l’alimentazione della propria vettura. In questo modo le auto a benzina possono diventare semplicemente auto ad elettricità. Il valore di questo kit si attesta sui 3.000 euro, al netto di tutti gli incentivi garantiti dal governo. Una volta utilizzato questo kit, il veicolo sarà completamente reimmatricolato ed ai cittadini sarà garantito un nuovo certificato di circolazione.

Il successo di questo kit per la trasformazione delle auto è enorme, anche se da più parti emerge scetticismo. Molti addetti ai lavori, infatti, segnalano possibili carenze per l’affidabilità del mezzo dopo l’avvenuta riconversione.