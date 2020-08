Nel corso della Worldwide Developers Conference, Apple ha presentato la nuova versione del suo sistema operativo per dispositivi mobile. Con iOS 14, il colosso di Cupertino ha compiuto un grande passo avanti, introducendo per la prima volta in assoluto la possibilità di personalizzare la propria Home con i Widget. Questi possono essere scaricati e posizionati in qualsiasi area della Home Screen, modificandone le dimensioni a proprio piacimento.

Un’altra novità molto interessante è il debutto della App Library, un nuovo modo di gestire le proprie app, le quali vengono organizzate in modo automatico e raggruppate in cartelle tematiche secondo layout differenti.

iOS 14, tutte le novità per iPhone introdotte con la Beta 5

Qualche ora fa, Apple ha rilasciato la Beta 5 di iOS 14, introducendo una nuova serie di novità e miglioramenti. Una delle nuove features è il widget extra-large per le Notizie di Apple, che non potrà però essere utilizzato da app di terze parti. E’ stata anche velocizzata l’interfaccia di selezione dei widget, mentre i giorni della settimana del widget calendario sono adesso in italiano.

Tra le altre novità: la possibilità di nascondere l’album delle foto Nascoste; è stata rimossa la dimensione intermedia della modalità picture-in-picture; è stato risolto il bug dell’app Fotocamera che con la Beta precedente a volte crashava; è stato risolto il bug di Siri che a volte non permetteva di effettuare chiamate telefoniche; è stato risolto il bug della batteria che delle volte perdeva autonomia senza alcun motivo; è stato risolto il bug dell’app Salute che non permetteva di configurare EPG da Apple Watch.