Quante volte capita di ritrovarsi una chiamata persa o in corso di un numero a noi sconosciuto e proveniente da un altro Paese? A volte si tratta di call center, ma in questo ultimo periodo è molto importante prestare attenzione perché circola un nuovo metodo di truffa con il quale il credito telefonico o il conto corrente si svuota in un attimo.

Questa nuova truffata è chiamata Ping Call e può essere riconosciuta dalla provenienza del numero di telefono da cui la chiamata proviene, ma eccovi svelati maggiori dettagli qui di seguito.

Ping Call non risparmia nessuno: ecco la nuova truffa telefonica che svuota il credito e conto corrente

Credito telefonico completamente azzerato e in alcuni casi anche il conto corrente per le vittime che alla scheda telefonica hanno collegata una carta di credito o di debito per sostenere i vari costi. Questa nuova truffa consiste nel chiamare le vittime con un numero che solitamente proviene dalla Tunisia, dall’Inghilterra o dalla Francia e scalare i soldi non appena le vittime rispondono alla chiamata. Dall’altra parte della cornetta parte una segreteria telefonica.

A descrivere questo nuovo e subdolo metodo è la nota trasmissione televisiva Le Iene per mettere in guardia tutti gli utenti. E’ molto importante evitare questo tipo di chiamate proprio perché hanno un costo al secondo piuttosto alto e si tratta di una truffa molto pericolosa, come già anticipato, soprattutto per coloro che hanno una carta di debito di credito per sostenere i costi perché potrebbero ritrovarsi con il conto svuotato in un attimo.