L’emergenza Covid-19 ha lacerato profondamente il nostro paese che, ad oggi, sta attraversando una delle crisi economiche più difficili di sempre. Proprio per questo motivo, quindi, il Fisco Italiano ha deciso di adottare delle misure ancor più restrittive, al fine di contenere il fenomeno dell’evasione fiscale e riscuotere i debiti dei cittadini. Chiunque si rifiuterà di adempiere ai pagamenti, quindi, verrà sottoposto al regime di esproprio dei beni, ovvero vedrà pignorato il suo conto corrente e le carte di credito.

Cosi facendo, quindi, potranno essere finalmente eliminati tutti i costi relativi ad indagini e controlli approfonditi poiché, da questo momento in poi, sarà l’ente predisposto alla riscossione dei debiti ad occuparsi di tutto ciò. Quest’ultimo, infatti, avrà la possibilità di accedere ai database bancari senza alcuna limitazione. Si tratta quindi di un approccio nuovo e molto drastico che, di fatto, permetterà di abbattere l’evasione fiscale nel nostro paese.

Pignoramento dei conti correnti: ecco quando potrebbe accadere

Di recente, a seguito degli ultimi decreti pubblicati in Gazzetta, è stato rilasciato online il resoconto relativo alla situazione economica del nostro paese. Stando a quanto riportato, quindi, ad oggi il debito finanziario del nostro paese risulta essere arrivato ad un livello decisamente alto. Giorno dopo giorno, quindi, il gap sul bilancio diventa via via sempre più grande, rischiando quindi di far aumentare ancor di più il deficit economico. Per questo motivo, quindi, l’Italia non può più tollerare gli evasori fiscali che, d’ora in avanti, saranno avvisati ben 60 giorni prima dell’effettivo pignoramento del conto correte