Il colosso di Mountain View, Google, ha riscosso un successo incredibile con l’applicazione di Maps, il servizio internet geografico che permette con facilità di raggiungere un qualsiasi luogo. Gli utenti, infatti, devono solamente inserire il nome di un locale, negozio o una via specifica per scoprire il percorso con più modalità. L’applicazione permette di raggiungere il luogo desiderato in auto, treno, autobus, tramvia o a piedi.

Gli utenti possono scaricare l’applicazione direttamente sul proprio dispositivo Android o Apple gratuitamente, altrimenti possono consultarlo anche online. Recentemente Google ha introdotto un nuovo aggiornamento per introdurre delle nuove funzioni, eccole descritte nel paragrafo qui di seguito.

Google Maps si aggiorna ancora: ecco quali sono le novità introdotte dal colosso di Mountain View

Gli aggiornamento per l’applicazione Maps sono sempre frequenti proprio perché i suoi sviluppatori vogliono garantire un servizio sempre efficiente e innovativo. A tal proposito, i consumatori in possesso di uno smartwatch possono finalmente utilizzare l’applicazione di Google Maps perché il colosso di Mountain View ha deciso di introdurre nuovamente il servizio su Apple Watch. In questo modo per gli utenti in possesso di questo dispositivo sarà ancora più facile raggiungere la propria destinazione.

Le novità continuano perché con la nuova versione 13.4 di Apple permette a tutte le applicazioni di terze parti che offrono un servizio di navigazione come quello di Google Maps, di utilizzare nel migliore dei modi le nuove funzioni offerte da CarPlay Dashboard. Inoltre, tutti i veicoli che supportano CarPlay possono utilizzare la visualizzazione in schermo condiviso di Google Maps.