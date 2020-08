I gestori telefonici Tim, Vodafone e Wind Tre sono sicuramente quelli più gettonati sul mercato anche se vanno spesso in down. Spesso accade di riscontrare problemi con la propria linea telefonica e questo accade perché il gestore telefonico potrebbe trovarsi in un momento di lavorazione o semplicemente per via di un sovraccarico.

Comunque recentemente moltissimi utenti hanno segnalato l’impossibilità nell’effettuare e ricevere chiamate/SMS e l’impossibilità di navigare in rete con la propria connessione mobile. Fortunatamente esiste un servizio online completamente gratuito che permette di scoprire quando il proprio gestore telefonico è momentaneamente down, per quale motivo e in che zone avviene il disservizio. Ecco maggiori dettagli qui di seguito.

Down Tim, Vodafone e Wind Tre? Ecco cosa fare in modo completamente gratuito

Il servizio online molto apprezzato e soprattutto conosciuto è Downdetector con la quale si possono controllare in qualsiasi momento diversi servizi e non solo quelli telefonici. Sono disponibili, ad esempio, le varie piattaforme di messaggistica istantanea, i vari social network, le Home Banking online, e tanto altro.

Cliccando sull’azienda d’interesse è possibile scoprire in tempo reale se ci sono dei disservizi telefonici e quali zone sono colpite. Inoltre, gli utenti, eseguendo una facile e veloce registrazione possono lasciare anche un commento descrivendo il problema riscontrato così da scambiarsi le informazioni con altre persone che hanno lo stesso problema o simile con lo stesso gestore telefonico.

Insomma, sicuramente un servizio molto utile perché gli utenti possono consultarlo in qualsiasi momento per verificare l’efficienza del servizio telefonico del proprio gestore.