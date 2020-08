A breve, il brand secondario di Rabona Mobile, Sì, Pronto!?!, lancerà una nuova offerta chiamata Toc Toc, che prevede un bundle di minuti, SMS e Giga al prezzo di soli 5.99 euro al mese.

Il brand secondario Sì, Pronto!?! segue gli stessi meccanismi di Rabona Mobile per l’extrasoglia e per la sospensione della SIM. Scopriamo insieme il bundle completo della nuova offerta.

Si, Pronto !?! by Rabona Mobile Toc Toc A 5.99 euro al mese

La nuova offerta Toc Toc in arrivo prevede nel dettaglio un bundle mensile formato da minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 40 Giga di traffico dati al prezzo di 5.99 euro al mese. L’offerta in questione non prevede alcun costo di attivazione, mentre la SIM ha sempre un prezzo di 15 euro, che comprende un bonus di 25 euro. Esattamente come nel caso di Rabona, i 25 euro di bonus non possono essere utilizzati per il rinnovo dell’offerte ma solo a consumo, entro 12 mesi dall’attivazione.

Esauriti i 25 euro di bonus, entrerà in gioco la tariffa a consumo Extra Base, attivata in tutte le SIM e che prevede chiamate tariffate a effettivi secondi di conversazione al costo di 29 centesimi di euro al minuto verso fissi e mobili nazionali, SMS a 29 centesimi di euro ciascuno e internet a 29 centesimi di euro per ogni MB, tariffato su effettivi KB di navigazione.

Al costo della SIM va aggiunto il costo per la prima ricarica utile al pagamento del primo rinnovo e del costo di attivazione, in questo caso gratuito, dell’offerta scelta. L’offerta del secondo brand di Rabona sarà disponibile sia per chi attiva un nuovo numero che per chi richiede la contestuale portabilità del numero, con spedizione della SIM sempre gratuita al domicilio indicato. Non vi resta che dare un’occhiata al sito ufficiale dell’operatore.