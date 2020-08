Mediaworld riesce a conquistare gli utenti italiani con la campagna promozionale Mega Sconti, oggi ufficialmente attiva su tutto il territorio nazionale, nonché direttamente sul sito ufficiale dell’azienda stessa.

Uno degli aspetti più importanti del volantino è proprio questo, la disponibilità in ogni punto vendita, o anche direttamente sul sito ufficiale dell’azienda, in questo modo il cliente potrà raggiungere i prezzi comodamente dal divano di casa, senza doversi recare personalmente. L’unica nota negativa riguarda sicuramente la necessità di pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio, obbligatorie indistintamente dalla categoria merceologica o dal quantitativo di ordine effettuato.

Non perdetevi i codici sconto Amazon e le offerte speciali, i prezzi sono in forte ribasso solo sul nostro canale Telegram.

MediaWorld: il volantino che non ti aspetti

Il prezzo che non ti aspetti viene applicato direttamente sul Samsung Galaxy S20, uno degli smartphone più chiacchierati e richiesti dell’anno, oggi finalmente acquistato ad un prezzo accessibile, corrispondente per l’esattezza a soli 597,35 euro (versione no brand con garanzia di 24 mesi).

L’altro prodotto da non lasciarsi assolutamente sfuggire sembra essere lo Xiaomi Mi Note 10, il terminale da 279 euro che include addirittura 5 sensori posteriori, anche da 108 megapixel, uno dei comparti fotografici più completi del periodo.

Lo Xiaomi Redmi Note 9 chiude il trittico dei prodotti da acquistare, richiede il versamento di 194 euro, ma allo stesso tempo integra un processore poco performante, essendo un MediaTek Helio.

Tutti i dettagli della campagna promozionale sono visualizzabili direttamente sul sito ufficiale di MediaWorld. Lo potete trovare a questo link, ricordando comunque quanto scritto in precedenza.