Trony sbaraglia tutti centrando in pieno una delle migliori campagne promozionali degli ultimi mesi, lo Svuotatutto previsto in alcuni punti vendita è speciale proprio perché in grado di convogliare all’interno ottimi prezzi e qualità.

Come già specificato anche in passato, se siete interessati ad approfittare delle offerte di Trony, dovete assolutamente sapere che gli sconti sono applicati esclusivamente presso i punti vendita di proprietà del socio della regione Campania, i prezzi indicati non sono attivati altrove in Italia o online.

Volantino Trony: le occasioni sono incredibili

Il volantino Trony accoglie al proprio interno un numero elevatissimo di sconti e di promozioni, a partire proprio dagli smartphone di fascia alta. Il terminale che maggiormente attira l’attenzione dei consumatori è sicuramente il Samsung Galaxy S20, la versione base della nuovissima serie Galaxy, in vendita a 699 euro. Coloro che vogliono qualcosa di più, e sopratutto vogliono avvicinarsi ad un modello ancora più performante, possono comunque fare affidamento sul Samsung Galaxy S20+, basteranno 100 euro in più rispetto al precedente.

Chiaramente non tutti i consumatori hanno così tanto denaro a disposizione da investire direttamente in uno smartphone, di conseguenza sono disponibili anche tantissime versioni a basso prezzo, come Huawei P30 Lite a 229 euro, Oppo Find X2 Lite a 449 euro, Oppo A91 in vendita a 279 euro o per finire poi con un LG K51s a soli 179 euro.

Per conoscere da vicino, e sopratutto nel dettaglio, il volantino Trony, consigliamo l’apertura delle pagine inserite nel nostro articolo.