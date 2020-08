Tanti italiani non hanno ancora le idee chiare in merito alla gestione dei bonus mobilità divenuti effettivi per monopattini e bici elettriche dopo l’approvazione della Legge Rilancio. Una spiegazione chiara e precisa è fornita dal nostro video ufficiale proposto a fine articolo. Ma scopriamo che è possibile ottenere tutto Gratis al di là dei 500 Euro promessi dal Ministero dei Trasporti ormai pronto per la pubblicazione dell’app da usare per la richiesta del voucher. Entriamo nel dettaglio.

Bonus per avere bici elettrica o monopattino Gratis

Andiamo con ordine. C’è un fondo da 220 milioni di euro destinato esclusivamente alla micro mobilità. In questo contesto rientrano sia gli acquisti spontanei che offrono fino al 60% di sconto sia quelli per i bonus rottamazione che sbloccano un incentivo massimo di 1500 EURO per cessione di auto con motore Euro 3 o inferiore.

Nel primo caso si prevede l’uso dell’applicazione e di una identità digitale che ci identifichi. A pubblicazione dell’app avvenuta basterà fare l’upload dello scontrino parlante o della fattura per ricevere lo sconto immediato. In questa prima fase restano validi acquisti in negozio o online sia in Italia che all’estero purché le voci in fattura rispettino i criteri minimi dell’ordinamento fiscale italiano.

Nella Fase 2 lo sconto potrà essere applicato direttamente dal commerciante ma molto probabilmente gli acquisti saranno limitati localmente e soltanto ad esercenti convenzionati che potranno prevedere il pagamento diretto della quota al 40% fino all’importo massimo di sconto prestabilito ancora pari a 500 Euro.

Per la Bici Gratis questa si ottiene con lo sconto da 1500 euro dovuto alla rottamazione delle auto inquinanti. Con tale importo è possibile azzerare completamente il costo di un mezzo a due ruote a batteria potendo scegliere una soluzione al top della gamma. Oltretutto è anche fattibile la conversione del buono in abbonamenti per mezzi pubblici e servizi di vehicle sharing.

