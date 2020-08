Coronavirus: la situazione attuale sui CONTAGIATI torna a far paura

È il 31 dicembre 2019 quando l’incubo ha inizio. Milioni di persone vengono colpite da un virus invadente, che in alcuni casi può portare addirittura alla morte. Il male ha il nome di “Covid-19” ed inizia a prendere piede in tutto il mondo tanto da causare una vera e propria pandemia. Passano ore, giorni, mesi. Superiamo la Fase 1, la Fase 2, la Fase 3. Il mondo inizia a ricordare il brutto episodio quasi fosse un lontano ricordo. Si riprende la vecchia vita, le vecchie abitudini, con la speranza di un non ritorno. Ma il Coronavirus è ancora presente e così gli scienziati decidono di creare la “mappa tech“, una mappa per vedere e tracciare in tempo reale i casi segnalati, indicati con un pallino rosso.

Coronavirus: i dati estratti dalla mappa tech

Lombardia 96.381 (+44, +0,1%; ieri +25)

Emilia-Romagna 29.850 (+42, +0,1%; ieri +34)

Veneto 20.253 (+20, +0,1%; ieri +22)

Piemonte 31.719 (+8; ieri +13)

Marche 6.899 (+2; ieri nessun nuovo caso)

Liguria 10.243 (+5, +0,1%; ieri +2)

Campania 5.022 (+2; ieri +4)

Toscana 10.519 (+11, +0,1%; ieri +10)

Sicilia 3.318 (+10, +0,3%; ieri +3)

Lazio 8.714 (+17, +0,2%; ieri +15)

Friuli-Venezia Giulia 3.416 (+5, +0,2%; ieri nessun nuovo caso)

Abruzzo 3.401 (+3, +0,1%; ieri +9)

Puglia 4.655 (+7, +0,2%; ieri +9)

Umbria 1.477 (+2, +0,1%; ieri +1)

Bolzano 2.740 (+6, +0,2%; ieri +6)

Calabria 1.272 (+2, +0,2%; ieri nessun nuovo caso)

Sardegna 1.418 (+2, +0,1%; ieri +2)

Valle d’Aosta 1.209 (nessun nuovo caso per il secondo giorno di fila)

Trento 4.983 (+2; ieri +2)

Molise 477 (nessun nuovo caso; ieri+2)

Basilicata 453 (nessun nuovo caso per il secondo giorno di fila)

I nuovi infetti risultati positivi al tampone nelle ultime 24 ore sono 190. Purtroppo i decessi permangono, anche se in numeri minori (5), ma allo stesso tempo arrivano buone notizie rappresentate da 177 guariti. Per rimanere sempre aggiornati e sorvegliare la situazione attuale dei casi in Italia e nel mondo, mappa tech come sempre vi offre un quadro interattivo del giorno.