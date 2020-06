Solamente qualche giorno fa l’operatore francese Iliad ha installato ben 13 nuove Simbox in alcuni punti vendita di Unieuro, Esselunga e in un centro Ipercoop in diverse regioni in Italia.

Più precisamente, sono state effettuate nuove installazioni in 11 punti vendita Unieuro e un punto vendita Esselunga, a cui si aggiunge un corner in galleria presso un Ipercoop. Scopriamo tutti i dettagli.

Iliad ha installato 13 nuove Simbox in alcuni Centri in Italia

La maggior parte dei Centri in cui sono state installate le nuove Simbox sono quelli di Unieuro, 11 per la precisione. Nel dettaglio, sono state installate nel Centro di Germignana, Schio, Jesolo, San Pietro in Legnano, Paese, Casale Monferrato, Lugo, Cento Loves, Parma Eurosia, Nardò e Surano. Come anticipato precedentemente, a questi punti Unieuro si aggiunge un centro Esselunga di Milano Losanna e l’Ipercoop Terni.

Le nuove installazioni coprono dunque province site in Umbria, Lombardia, Veneto, Piemonte, Emilia Romagna e Puglia. Si ricorda che quelli sopra citati sono Corner di Iliad, con Simbox per l’acquisto in autonomia di una SIM con una delle offerte dell’operatore. Durante il periodo del lockdown gli Iliad Store, per la riduzione dei contagi, potevano rimanere aperti in quanto negozi di telefonia. Nonostante ciò, Benedetto Levi ha dichiarato che nel momento di picco gli Store sono stati chiusi per poi essere riaperti il mese scorso.

Adesso però, tutti gli Store sono allestiti secondo i protocolli di sicurezza sia per clienti che per dipendenti, di conseguenza l’operatore ha riaperto anche altri servizi. Anche per gli Iliad corner, come quelli recentemente installati, Iliad ha pensato a interventi specifici come il rispetto delle distanze e gel igienizzante tramite apposito dispenser touchless. Nelle Simbox presenti su tutto il territorio italiano, sia negli Store che nei corner, è possibile acquistare in autonomia le attuali offerte proposte da Iliad, che sono Giga 50, Giga 40 e Voce.