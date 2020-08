Negli ultimi anni gli scherzi telefonici, anche grazie ai vari video disponibili sul web, sono diventati sempre più comuni e sempre più facili da realizzare. Ad oggi, infatti, basta scaricare sul proprio Smartphone una semplice app per prendersi gioco dei propri amici e parenti. Ecco quindi di seguito alcune delle migliori applicazioni, gratuite e non, per realizzare dei fantastici scherzi telefonici in pochi secondi.

Juasapp

Juasapp è una tra le migliori app per fare scherzi telefonici, disponibile sia su Android che su iOS. Attraverso la seguente applicazione, quindi, potrete scegliere fra molteplici scherzi telefonici preimpostati tra cui: una visita medica con colonscopia, il cane che non smette di abbaiare, la multa per eccesso di velocità e tanti altri ancora. Dopo aver selezionato lo scherzo, quindi, basterà scegliere il tipo di camuffamento per la voce ed avviare la telefonata. Inoltre, se si è interessati, è possibile ottenere la registrazione della chiamata per soli 0,89€.