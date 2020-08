Solamente qualche settimana fa il colosso cinese Xiaomi ha presentato il nuovo modello del proprio accessorio indossabile, Mi Band 5. Quest’ultima vi ricordo che è stata presentata insieme a ben tre modelli di monopattini elettrici.

Solamente qualche ora fa è stata rilasciata anche una nuova versione dell’applicazione che supporta i dispositivi indossabili, stiamo parlando di Mi Fit. Scopriamo insieme tutte le novità aggiunte sui modelli Mi Band 4 e Mi Band 5.

Xiaomi aggiorna l’applicazione Mi Fit per i propri dispositivi indossabili Mi Band

Xiaomi ha pubblicato sul Google Play Store e sui principali store di applicazioni una nuova versione dell’applicazione Mi Fit, quella che consente di gestire i vari dispositivi indossabili dell’azienda cinese tra cui anche le diffusissime smart band della serie Xiaomi Mi Band. Mi Fit arriva così alla versione 4.4.0, che secondo le segnalazioni sul web avrebbe già una buona diffusione sul Google Play Store.

Per quanto riguarda l’applicazione dedicata ai dispositivi iOS, gli utenti ci hanno segnalato che non è ancora presente sullo Store la versione aggiornata. Gli utenti con dispositivi Android possono quindi procedere con l’aggiornamento manuale, gli utenti che dispongono di un iPhone dovranno invece attendere ancora, si spera, qualche giorno.

Le novità, come anticipato precedentemente, riguardano sia il nuovo modello, lanciato qualche settimana fa, che il predecessore. La prima novità in seguito all’aggiornamento mostra sul display la percentuale di batteria rimanente, la seconda guadagna la rilevazione dei movimenti per determinare in automatico lo stato di attività. Immancabili bug fix e migliorie generiche. Che aspettate? andate a scaricare la nuova versione per ricevere tutte le novità inserite.