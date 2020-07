Nella giornata di ieri, Xiaomi ha annunciato la disponibilità in Italia di Mi Smart Band 5, un orologio intelligente che permette di tenere traccia della propria attività e del proprio benessere. Ed a pochi minuti dal rilascio per il mercato italiano, Xiaomi Mi Smart Band 5 ha già registrato il sold-out.

Ancora una volta, dunque, il colosso cinese ha saputo conquistare gli utenti con un dispositivo che, nonostante la sua semplicità e le sue dimensioni ridotte, offre tante funzionalità e tecnologie all’avanguardia. Il tutto, ad un prezzo davvero aggressivo, vero e proprio punto di forza di questo fitness tracker. Funzionalità complete, comodità e prezzo contenuto rendono Xiaomi Mi Smart Band 5 un incredibile best-buy, nonché un must-have imprescindibile per la propria quotidianità.

Xiaomi Mi Band 5: sold-out in pochi minuti, ecco quando e dove sarà possibile acquistarla

Il rilascio di Xiaomi Mi Smart Band 5 è avvenuto alle ore 00.01 della giornata di oggi, giovedì 16 luglio. Solamente cinquecento unità disponibili e terminate in pochi, pochissimi secondi. Per spingere gli utenti ad acquistare questo fitness tracker, l’azienda aveva pensato di renderlo disponibile – per le prime ventiquattro ore – al prezzo Early Bird di 34,99 euro. Per cui i più fortunati hanno avuto la possibilità di acquistare Mi Smart Band 5 ad un prezzo ancora più competitivo.

Quando sarà possibile acquistare nuovamente il dispositivo? Il prossimo 20 luglio, su mi.com, presso i Mi Store autorizzati e le principali catene di distribuzione, ma al prezzo pieno di 39,99 euro.

Volendo riassumere brevemente le caratteristiche di Xiaomi Mi Smart Band 5, questo include un display AMOLED da 1,1 pollici a colori, una batteria che garantisce fino a 14 giorni di utilizzo in stand-by ed offre diverse funzionalità aggiuntive rispetto al vecchio modello, come il monitoraggio del ciclo mestruale, rilevazione del livello di stress, esercizi di respirazione ed oltre sessanta opzioni per personalizzare il quadrante.