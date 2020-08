Postepay difende gli utenti: il phishing arriva e truffa tutti

Ogni Postepay è sicura al 100% e riesce a proteggere gli utenti da tutte le truffe forzate. Ciò significa che chiunque provi ad entrare sul vostro conto senza passare prima tramite voi, non potrà farlo in nessun modo. Proprio per questo esiste il phishing, il quale potrebbe essere definito anche come tecnica dell’inganno.

In poche parole vi arriva un messaggio in chat o tramite e-mail per farvi credere che i vostri dati sono andati perduti. Proprio per questo si punterà a farveli reinserire per ottenerli ed in seguito per prosciugare il vostro conto. A tal proposito Poste Italiane ha indicato alcune linee guida per evitare le truffe.

Postepay: gli utenti possono salvarsi seguendo le linee guida sul sito ufficiale