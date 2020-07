La Postepay è quel tipo di carta che permette di effettuare varie operazioni e di essere utilizzata da vari tipi di clienti. Esiste il modello prepagata così come quello provvisto di codice IBAN, il quale può certamente ricevere bonifici e disporne allo stesso tempo.

Sono tante le risorse che il gruppo Poste Italiane ha investito in questo progetto, il quale dura da diversi anni e che ha conquistato tutto il paese. Sono in molti però coloro che parlano di truffe proprio ai danni degli utenti con Postepay. C’è da chiarire un punto: in questo caso non si tratta di una truffa che sfrutta mancanze in ambito sicurezza per quanto riguarda la carta. In poche parole Poste Italiane non ha nessuna colpa. E truffe in questione mirano ad ingannarvi, con i vari tentativi di phishing che ormai tutti conoscono.

Postepay: ecco tutte le linee guida per evitare le truffe tramite phishing