L’operatore virtuale LycaMobile ha recentemente deciso di prorogare anche per tutto il mese di agosto 2020 la propria gamma di offerte denominate PORT IN, dedicate agli utenti che effettuano la portabilità del proprio numero.

Lo scorso mese sono anche state lanciate le nuove PORT IN da 5.99 euro e PORT IN da 7.99 euro, mentre vi ricordo che è stata chiusa la commercializzazione dell’offerta PORT IN a 7.90 euro al mese. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

LycaMobile ha prorogato fino al 31 agosto 2020 le proprie offerte PORT IN

Iniziamo subito dalla PORT IN EST che comprende minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 60 Giga di traffico dati, oltre a 100 minuti internazionali verso i numeri fissi e mobili dei Paesi dell’Unione Europea, India, Pakistan, Bangladesh, USA e Canada, al prezzo di 10.90 euro al mese. In Roaming UE sono offerti 5,5 Giga al mese.

La PORT IN da 5.99 euro al mese comprende invece minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 70 Giga di traffico dati. La PORT IN da 7.99 euro al mese prevede minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 80 Giga di traffico internet fino in 4G.

Le offerte della gamma PORT IN non prevedono alcun costo di attivazione, però il cliente dovrà sostenere il costo della nuova SIM e di una ricarica contestuale all’attivazione, il cui importo può variare a discrezione del rivenditore. Per scoprire tutti i dettagli delle offerte della gamma PORT IN, visitate il sito ufficiale dell’operatore.