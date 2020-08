Le bollette di energia elettrica e gas sembrano arrivare piuttosto alte per tantissime persone che ogni giorno si lamentano dei costi troppo alti. E’ pur vero che il mercato energetico si trova in un periodo davvero particolare a causa dell’arrivo inaspettato del Coronavirus, ma fortunatamente seguendo l’andamento del mercato quello libero ha finalmente dato un taglio netto ai prezzi offrendo ai loro clienti delle occasioni incredibili per risparmiare sulle bollette future.

Bollette luce e gas: ecco alcuni metodi per trovare un reale risparmio

ARERA, autorità di regolazione per energia reti e ambiente, ha aggiornato recentemente il catalogo tariffario valido da inizio Luglio dichiarando che per i clienti in regime di Maggior Tutela non c’è alcun modo per risparmiare perché ci sono dei costi fissi.

Fortunatamente per coloro che passano al mercato libero ci sono innumerevoli opportunità scegliendo la tariffa più conveniente in base alle proprie esigenze. Non è sicuramente facile individuale l’azienda più conveniente, ma è possibile affidandosi alla comparazione online. Ma come funziona? Sfruttando un tool di comparazione, gli utenti devono solamente inserire i dati relativi ai propri consumi annui di energia elettrica e gas tramite una bolletta oppure secondo una stima personale. In questo modo gli utenti riceveranno immediatamente le indicazioni precise in merito alle tariffe più convenienti.

Gli utenti possono usufruire anche di SOStariffe.it per scoprire tutte le offerte di luce e gas disponibile sul mercato e scegliere quella adatta alle proprie esigenze sempre sfruttando il comparatore online. Una volta individuata è possibile attivarla anche online immediatamente tramite moduli appositi in cui è necessario inserire alcune delle informazioni personali per intestare la nuova fornitura.