Le attese continuano ad essere lunghe per alcune serie televisive su Netflix, ma fortunatamente dopo questo lungo periodo di lockdown qualcosa sembra muoversi. Tra le serie televisive che hanno segnato tantissimi spettatori spiccano soprattutto quella di Vis a Vis, Lucifer e The Witcher.

Gli utenti appassionati alle vicende dei personaggi di Vis a Vis hanno avuto la possibilità di guardare i nuovi episodi dello spin-off incentrato sui personaggi di Zulema e Macarena perché Netflix ha mandato in onda la prima stagione il 31 Luglio. Novità importanti finalmente anche per Lucifer e The Witcher, eccole descritte qui di seguito.

Lucifer e The Witcher in arrivo su Netflix: ecco quali sono le novità

La serie televisiva statunitense Lucifer arriverà su Netflix in questo mese finalmente. E’ prevista in prima visione e in esclusiva solamente una prima parte perché le riprese sono state interrotte con l’arrivo del Coronavirus, dunque, per evitare ulteriori ritardi la produzione ha deciso così. Per quanto riguarda la data d’uscita, la tanto e attesa sesta stagione è prevista per il 21 Agosto.

Un’altra delle serie televisive più seguite dello scorso anno è proprio The Witcher. La seconda stagione non dovrebbe sbarcare prima dell’anno 2021, ma a quanto pare non solo è in lavorazione questa nuova stagione perchè è previsto molto presto l’arrivo anche di un prequel. Ad occuparsi di questo progetto è Schmidt Hissrich insieme a Declar de Barra che ha dichiarato: “Sono sempre stato affascinato dall’ascesa e dalla caduta delle civiltà, dal modo in cui scienza, nuove scoperte e cultura siano fiorite proprio prima di quella caduta. The Witcher: Blood Origin racconterà la storia della civiltà elfica prima della sua caduta e, soprattutto, rivelerà la storia dimenticata del primissimo ‘witcher’”.