IPTV: nuove dichiarazioni metto in guardia gli utenti, adesso si rischia

L’IPTV potrebbe portare qualsiasi utente che ne fa utilizzo alla rovina. Le forze dell’ordine hanno deciso di fare di tutto pur di cancellare la pirateria dal paese, e gli ultimi controlli ne confermerebbero tale intenzione. In molti stanno continuando ad utilizzare il proprio abbonamento senza alcun timore, non sapendo che questa volta i rischi sono molto più elevati.

IPTV: le forze dell’ordine aumentano i controlli e gli utenti rischiano

Tutti quelli che stanno utilizzando l’IPTV dovrebbero sapere che i rischi sono aumentati. Di conseguenza all’aumento di controlli effettuati da parte delle forze dell’ordine, ecco dunque tante persone costrette a pagare multe salate. Inoltre coloro che vendono il servizio finiscono automaticamente in manette. Se state usando l’IPTV e doveste essere beccati, sarete costretti a consegnare i dispositivi dai quali è stato utilizzato l’abbonamento.

“L’illecita attività – dichiara la Guardia di finanza in un comunicato ufficiale – fa riferimento alla moderna metodologia di distribuzione di vari contenuti multimediali, la cosiddetta Iptv (Internet Protocol Television), attraverso cui i “pirati del web” acquisiscono e ricodificano tutti i palinsesti televisivi delle maggiori piattaforme a pagamento per poi distribuirli sulla rete internet, sotto forma di un flusso di dati ricevibile, dagli utenti fruitori, con la sottoscrizione di un abbonamento illecito ed un semplice PC, tablet, smartphone o decoder connesso alla rete”.