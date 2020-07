La connessione Internet continua a presentare un tassello importante nella società attuale, difatti è sempre più difficile trovare qualcuno senza una connessione mobile o per rete fissa. L’avanzamento della tecnologia sta permettendo grandi cose, ma dopo l’arrivo della rete di quinta generazione in tanti stanno apprezzando notevolmente la connessione Internet via satellite.

Secondo alcune idee si tratta di una connessione superiore a quella che riescono a garantire diverse aziende telefoniche come Tim, Vodafone e Wind Tre perché riesce a raggiungere zone in cui il segnale di queste aziende appena citate è decisamente scarso. Ma quali sono le differenze sostanziali?

Connessione Internet via satellite superiore a quella di Tim, Vodafone e Wind Tre? Ecco i dettagli

La connessione Internet via satellite funziona allo stesso modo dei vari servizi televisivi, come ad esempio quella di sky, perché sfrutta i satelliti per garantire un buon servizio. A quanto pare questo tipo di connessione riesce a ricoprire le zone in cui i vari gestori telefonici non riescono ad arrivare con il loro segnale perché sfrutta, appunto, il sistema dei satelliti invece di utilizzare i cavi.

Non ci sono altre differenze sostanziali perché anche per quanto riguarda i costi da sostenere sono molto simili a quelli che i consumatori sono soliti a sostenere per un servizio offerto da un qualsiasi operatore. Difatti, secondo le informazioni raccolte è necessario sostenere spese mensili di 30,00 Euro o 40,00 Euro, ma i prezzi per l’installazione e per gli accessori non sono inclusi. Potrebbero essere richiesti infatti dei costi iniziali per quanto riguarda questi due fattori e successivamente sostenere i canoni mensili richiesti.