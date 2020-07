Le SIM telefoniche continuano ad essere ricercati da diversi collezionisti e anche se sembra strano da credere, ci sono tantissimi consumatori interessati a questi oggetti. La collezione delle schede telefoniche è un po’ come la collezione dei francobolli e queste SIM sono famose e definite da collezione soprattutto per la loro sequenza di numeri particolare.

Sim telefoniche da collezione: ecco quali sono i numeri definiti importanti

Questa sequenza particolare deve manifestarsi come una sequenza definiti scala, dunque come 3** 1234567, oppure definiti a ripetizione, dunque come 3** 2323232. Le combinazioni sono definite interessanti perché sono anche combinazioni facili da ricordare, difatti in molti, soprattutto professionisti, sostengono cifre piuttosto alte per essere più riconoscibili ai clienti. Un numero di questo genere è facilmente ricordabile e, dunque, può garantire una certa visibilità.

Online ci sono delle vere e proprie aste dove è possibile mettere in vendita la propria scheda telefonica e acquistarne una o più. I costi partono da 30,00 Euro e arrivano anche ai 2.000,00 Euro. Il valore economico aumenta quando si trovano delle sequenze lunghe.

Anche una nota trasmissione televisiva, Le Iene, ha mandato in onda un servizio in merito svelando l’importanza di questo mercato e ha aperto una vera e propria asta chiedendo i numeri disponibili alle aziende telefoniche Tim, Vodafone e Wind Tre. Alcune delle sim telefoniche vendute sono elencate qui di seguito:

-393 XY9XXY9 donato da H3G, venduto all’asta per 343,00 Euro;

-320 XYZYZYZ donato da Wind, venduto all’asta per 856,00 Euro;

-342 XXXXXYY donato da Vodafone, veduto all’asta per 1920,00 Euro;

-33Y XXXXXXX donato da Tim e venduto per 8600,00 Euro;

-339 YYXXXXX donato da Tim e venduto per 2210,00 Euro.

Il noto programma è riuscito a raccogliere un bel malloppo per donarlo tutto in beneficenza all’Istituto Nazionale dei Tumori.