Attualmente il mercato degli smartphone è costellato da una varietà di dispositivi davvero incredibile, le varie aziende infatti ogni anno producono un’incredibile mole di modelli per tutti i gusti, dai top di gamma che sostanzialmente dominano il mercato, a modelli di fascia inferiore pensati per chi non ha molta voglia di lapidare il proprio portafogli o semplicemente non necessita di prestazioni estreme.

Oltre però a questo mondo basato sugli smartphone sempre più aggiornati e di ultima generazione, esiste un sottomondo che basa il proprio mercato invece sugli smartphone più antiquati ma che hanno segnato una svolta nella storia dei nostri piccoli amici.

In questo sottomercato abbiamo sostanzialmente utenti che mossi dalla passione o dal collezionismo, sono disposti a spendere cifre anche importanti per accaparrarsi pietre miliari che hanno segnato una svolta storica, ad esempio un modello di iPhone 2G è statop venduto all’esorbitante cifra di 2000€, addirittura superiore al prezzo dell’attuale modello top di gamma.

Ecco i telefoni che valgono di più

Se avete alcuni vecchi telefoni nel cassetto della vostra stanza, controllate, magari all’interno di esso si nasconde un piccolo tesoro, ecco i modelli più preziosi: