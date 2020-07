Esselunga ha in serbo per gli utenti italiani un volantino shock, una campagna promozionale che riesce a riservare a tutti la possibilità dia acquistare uno dei prodotti più interessanti, almeno per quanto riguarda la fascia bassa, del momento, lo Huawei Y6p.

La compravendita potrà essere completata solo ed esclusivamente nei punti vendita di proprietà di Esselunga, non sul suo sito ufficiale o altrove in Italia. La data limite di scadenza della stessa è fissata al 5 agosto, salvo esaurimento anticipato delle scorte effettivamente disponibili; il prodotto è commercializzato in versione completamente sbrandizzata, quindi con aggiornamenti rilasciati direttamente dal produttore, non da un operatore telefonico.

Volantino Esselunga: tanti sconti per tutti i gusti

L’unico prodotto in promozione resta lo Huawei Y6p, una scelta che potrebbe apparire quasi controversa, ma che allo stesso tempo riesce a fornire un forte segnale sulle intenzioni dell’azienda, puntare verso tutti gli utenti alla ricerca della massima qualità con il minimo sforzo.

Il terminale è infatti tutt’altro che di qualità elevata, parliamo infatti di un processore octa-core a 2Ghz, di 3GB di RAM, di un ampio display IPS LCD da 6.3 pollici, con sistema operativo basato su Android 10, 3 fotocamere posteriori (la principale è da 15 megapixel), per finire con un sensore anteriore da 8 megapixel, chip NFC, batteria da 5000mAh e sensore per le impronte digitali.

Tutto questo comunque a soli 119 euro, prima di completare l’acquisto, tuttavia, un’ultima cosa, ricordatevi che sono assenti i servizi Google.