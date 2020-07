Il suo display avvolge al polso, offrendo una visuale ampia e stabilendo nuove quanto bizzarre esperienze. E’ il nuovo Nubia Watch, annunciato dalla società appena qualche ora fa. Non è la prima volta che la società cinese controllata da ZTE lavori ad un prodotto del genere, anzi. Nubia Watch sembra essere l’evoluzione dell’allora prototipo orologio intelligente dallo schermo flessibile portato al World Mobile Congress dello scorso anno, il Nubia Alpha.

Nubia Watch, caratteristiche e prezzi

Nubia Watch sfoggia un ampio schermo AMOLED flessibile da 4,01 pollici che avvolge quasi totalmente il polso. Il cinturino è disponibile sia in silicone che in pelle, mentre la scocca è realizzata in lega di alluminio.

Ad alimentare il dispositivo è un SoC Qualcomm Snapdragon Wear 2100, aiutato da 1 GB di RAM ed 8 GB di spazio di archiviazione interna. Presente il supporto eSIM, ma manca la fotocamera che – invece – abbiamo visto su Nubia Alpha. Disponibile il monitoraggio della frequenza cardiaca in tempo reale, del sonno, dell’attività fisica ed altre funzionalità classiche, come la gestione delle notifiche e il controllo della riproduzione musicale.

Disponibili diversi quadranti, così da personalizzare l’orologio in modo da abbinarlo al proprio mood o al proprio look. Tra le altre caratteristiche, disponibile la connettività 4G e la possibilità di effettuare chiamate telefoniche direttamente dal proprio polso, modulo WiFi, Bluetooth, GPS e batteria da 420 mAh che garantisce una autonomia di 36 ore con un uso standard, e di circa una settimana in stand-by.

Nubia Watch sarà disponibile all’acquisto in Cina a partire dal prossimo 5 agosto ad un prezzo di 1.799 Yuan, circa 218 euro al cambio attuale.