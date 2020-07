La Polizia Postale ha da poco individuato una nuova truffa ai danni degli utenti. Nello specifico, si tratta di una nuova truffa tramite SMS che questa volta sembra essere inviato dalla pagina ufficiale di Unieuro ed invita ad approfittare della così detta “lotteria estiva”.

Attenzione alla nuova truffa tramite finto SMS di Unieuro

Le truffe da parte di malintenzionati e truffatori non si arrestano neanche d’estate, anzi, sembra che proprio in questo periodo stiano aumentando. Come già accennato, è stata individuata dalla Polizia Postale una nuova truffa proveniente da un SMS inviato apparentemente da Unieuro. Come spiegato dalla Polizia Postale tramite un post sulla propria pagina Facebook, questo SMS cela una truffa in quanto si invitano gli utenti ad inserire i propri dati per ricevere un premio vinto tramite una “lotteria estiva”.

Molto spesso i truffatori e gli hackers tentano di ingannare gli utenti e per raggiungere questo scopo creano dei messaggi che possano in qualche modo attirare l’attenzione, come per l’appunto la vincita di un premio tramite una lotteria estiva. Nonostante questo, bisogna sempre tenere a mente che le truffe sono sempre in agguato. Oltre a questo, bisogna ricordare che i vari centri commerciali come Unieuro trasmettono vincite di questo tipo soltanto per mezzo di propri canali ufficiali (come ad esempio il sito ufficiale). In nessun caso le aziende comunicheranno tramite SMS le vincite degli utenti.

Questa truffa tramite finto SMS da parte di Unieuro è l’ennesima truffa phishing emersa in questo periodo. Non molto tempo fa, infatti, era stata individuata una nuova truffa simile a questa ma apparentemente proveniente da Euronics.