In questi giorni molti utenti hanno segnalato l’arrivo di una nuova truffa phishing tramite SMS. Nello specifico, sta circolando un nuovo SMS apparentemente da parte di Euronics che invita gli utenti a cliccare sul link presente all’interno del messaggio per richiedere il premio di una vincita.

Arriva l’ennesima truffa tramite SMS firmato Euronics

Molti hacker e malintenzionati stanno cercando in tutti i modi di raggirare gli utenti in modo da impossessarsi dei loro dati personali come codici bancari, ecc. L’ultima truffa arrivata in questi giorni riguarda un misterioso SMS ricevuto apparentemente da Euronics in cui viene richiesto all’utente di richiedere un premio. Si tratta purtroppo dell’ennesima truffa phishing, dato che non è la prima volta che dei truffatori utilizzano questa tipologia di truffa.

Attraverso il link presente nel finto SMS di vincita di un premio, i truffatori sperano di poter riuscire ad entrare in possesso dei dati personali degli utenti e soprattutto sperano di riuscire a rubare del denaro. Questa volta è stato preso nuovamente di mira il gruppo di distribuzione Euronics. L’azienda ha comunque postato un post sulla propria pagina Facebook in cui avvisa gli utenti di questa truffa.

L’azienda, in particolare, ha così dichiarato: “Attenzione alla truffa! Se ricevi un SMS o una mail con un avviso di vincita a nome Euronics cancellalo immediatamente, si tratta di una truffa! Eventuali concorsi a premio attivi vengono pubblicati sul sito euronics.it e pubblicizzati tramite canali ufficiali. Abbiamo provveduto a segnalare la truffa alle autorità competenti.”

Bisogna dunque prestare la massima attenzione quando si ricevono SMS di questa tipologia. Per difendersi da una truffa come questa, bisogna osservare attentamente l’URL del link presente all’interno del messaggio e vedere se corrisponde o meno a quello del sito ufficiale dell’azienda. Oltre a questo, bisogna poi tenere a mente che le aziende non avvisano tramite SMS in caso di vincita.