Il Ministero della Salute ha diramato un allarme della massima urgenza per due yogurt finiti sulle tavole degli italiani. I prodotti sono stati ritirati dal mercato ma non è impossibile che ne disponiate di una scorta in frigo. Non consumateli e fate attenzione a quanto notificato dall’autorità in relazione ai nuovi prodotti etichettati come a rischio chimico. Scopriamo di più prima di rovinarci la salute.

Ritirati due yogurt dopo l’allarme del Ministero della Salute

Giusto in queste ore Coop ha segnalato una partita di prodotti pericolosi che possono provocare serie reazioni allergiche in soggetti intolleranti a determinate sostanze. Poche ore dopo l’autorità italiana per la supervisione della salute pubblica indica un rischio per prodotti sfuggiti alla filiera di controllo post-produzione. Gli alimenti in questione sono:

YOGURT GRECO SENZA GRASSI senza lattosio 150 g FREE FROM

YOGURT GRECO CON PEZZI DI FRAGOLA senza lattosio 150 g

Sono due prodotti venduti da DESPAR ITALIA a cui è stato ordinato il ritiro dal mercato a scopo preventivo. Come si legge nel file allegato al comunicato i prodotti dovrebbero essere senza lattosio. Al contrario, invece, il lattosio è stato rinvenuto in modeste quantità, il che comporta il rischio di contrarre allergie in coloro che sono intolleranti al disaccaride.

A seguito della dichiarazione tutti i lotti di prodotto sono stati prontamente ritirati dai magazzini e dagli scaffali. Se rientranti in questa categoria di consumatori consigliamo di eliminare la vostre scorte in dispensa in quanto potreste essere soggetti a problemi di salute che vanno da problemi intestinali e gonfiore addominale a mal di testa e disfunzioni dell’epidermide.