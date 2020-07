La piattaforma di contenuti in streaming Amazon Prime Video ha recentemente presentato il proprio catalogo di agosto 2020. Per questo mese ha in serbo una discreta selezione di film e serie TV.

Non mancheranno ovviamente, i titoli originali della piattaforma. Dopo la carrellata di contenuti lanciati durante il mese che sta per terminare, scopriamo insieme quelli che ancora devono arrivare.

Amazon Prime Video: alcune delle uscite previste per il mese di agosto 2020

Tra i titoli originali della piattaforma troviamo La gara più dura del mondo: le Fiji delle sfide ecologiche in uscita il prossimo 14 agosto 2020. Si tratta di una docuserie di 10 episodi ospitata da Bear Grylls in cui 66 squadre di tutto il mondo gareggiano per 11 giorni attraverso le giungle, le montagne e acque delle Figi.

Il 21 agosto 2020 sarà la volta di Chemical Hearts, che racconterà una storia d’amore per adolescenti basata sul romanzo “Our Chemical Hearts” e interpretato da Lili Reinhart e Austin Abrams. Per quanto riguarda i contenuti per bambini, sempre il 21 agosto saranno disponibili dei nuovi episodi di Clifford the Big Red Dog e Jessy and Nessy il 7 agosto 2020.

Il colosso di streaming sta anche aggiungendo film come il film biografico di Tom Hardy intitolato Capone, in arrivo il 10 agosto. Il 5 agosto sarà invece la volta di Arkansas, un thriller poliziesco interpretato da Liam Hemsworth. Il giorno successivo sbarcherà invece Butter Falcon, il film drammatico 2019 con Shia LaBeouf e Dakota Johnson. Non mancheranno film come il classico degli anni ’80 Top Gun, Rain Man e Steel Magnolias, tutti previsti per il primo giorno del mese.