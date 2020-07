Nelle ultime ore il colosso sud coreano Samsung ha confermato che le cuffie Galaxy Buds Live avranno la cancellazione attiva del rumore. Molto probabilmente verranno presentate il prossimo 5 agosto 2020.

Vi ricordo che in quella data il colosso presenterà, secondo le ultime indiscrezioni, anche altri cinque nuovi dispositivi tra i quali anche le Galaxy Buds Live. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Samsung conferma che le Galaxy Buds Live avranno la cancellazione attiva del rumore

Non sarà un cambio di pagina solo in termini di design per Samsung, i Buds Live infatti arriveranno con un’inedita forma a fagiolo, ma le novità saranno anche di tipo funzionale: la più rilevante, e probabilmente più attesa, consisterà nella cancellazione attiva del rumore. La presenza di questa funzionalità, mai vista sulle precedenti generazioni di Galaxy Buds, è stata confermata da alcuni screenshot relativi all’app di gestione dei Buds Live che Samsung rilascerà per Android e iOS.

Nelle ultime ore, Evan Blass e WinFuture hanno fornito ulteriori dettagli sulle nuove true wireless di Samsung: queste sono conosciute con il nome in codice Bean, riferito alla loro inedita forma, e identificati dal codice SM-R180. Le nuove Galaxy Buds Live offriranno un’autonomia, grazie alla batteria integrata, pari a 7,5 ore di riproduzione, a patto che la cancellazione attiva del rumore e l’Always on Mic, la funzionalità che offre la gestione multimediale attraverso l’assistente vocale Bixby, siano disattivate. In caso contrario l’autonomia della batteria integrata scenderà a circa 5,5 ore di riproduzione.

Il case che accompagnerà le Buds Live fornirà un’ulteriore autonomia pari a 28 ore di riproduzione, e supporterà la ricarica mediante Qi Wireless Charging, oltre che quella mediante USB Type-C. La dinamica audio delle nuove Buds Live è stata progettata in collaborazione con AKG e i driver audio hanno un diametro da 12 mm. Il peso di ogni auricolare ammonterebbe a 5,6 grammi. Le colorazioni disponibili saranno la Mystic Black, Mystic Bronze e Mystic White.