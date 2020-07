L’operatore virtuale Very Mobile ha recentemente lanciato una nuova offerta che prevede nel proprio bundle anche 100 GB di traffico internet ad un prezzo davvero molto conveniente.

La promozione in questione è rivolta a tutti coloro che intendono effettuare la portabilità del proprio numero da vari operatori virtuali e il prezzo varia in base alla propria provenienza. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Very Mobile: nuova offerta con 100 GB a meno di 7 euro al mese

La nuova offerta del second brand di WindTre, Very Mobile, comprende minuti illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 100 GB di traffico internet alla massima velocità disponibile a soli 6.99 euro al mese. Come anticipato precedentemente, è attivabile solamente da alcuni utenti, che provengono da determinati operatori.

Per esempio, dagli utenti che provengono da CoopVoce, Fastweb, PosteMobile e altri, l’offerta comprende minuti ed SMS illimitati e 100 GB a 6.99 euro al mese. Per gli utenti che provengono da Iliad e per tutti i nuovi clienti l’offerta comprende invece minuti ed SMS illimitati verso tutti e 100 GB di traffico a 7.99 euro al mese. Infine, per tutti quelli che provengono da Tim, Vodafone e Kena Mobile prevede minuti ed SMS illimitati più 100 GB di traffico a 13.99 euro al mese.

Indipendentemente dalla provenienza, invece, restano uguali per tutti il costo di attivazione pari a 5 euro e la spedizione gratuita della SIM se l’attivazione avviene online. Vi ricordo che sono disponibili anche le offerte da 30 GB al mese a 4.99 euro al mese per i nuovi clienti e i clienti iliad, CoopVoce, Fastweb, PosteMobile e altri, e a 11.99 euro al mese per i clienti Vodafone, Tim, Kena e altri. Il prezzo di attivazione è di 5 euro e la spedizione della Sim è gratuita laddove questa venisse acquistata online. Per maggiori dettagli visitate il sito ufficiale dell’operatore.