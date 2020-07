In queste settimane TIM ha mostrato grande propensione per le nuove offerte legate al mondo della telefonia mobile. Il provider, come da tradizione, punta con grande interesse il pubblico di tutti gli utenti che sono intenzionati ad effettuare la portabilità del loro numero di telefono. Per la stagione estiva sono due le iniziative da non farsi scappare.

TIM, minuti e 50 Giga: le due promozioni dedicate a tutti i nuovi clienti

La tariffa migliore di TIM per questo mese di luglio si conferma essere la Supreme New. I clienti che sceglieranno di attivare tale ricaricabile avranno a loro disposizione un ticket che comprende minuti senza limiti più 50 Giga per navigare in internet. Il costo di attivazione si attesta sui 5,99 euro a cui andranno aggiunti 12 euro per l’attivazione della SIM. Alla proposta potranno accedere gli attuali clienti di Iliad ed anche tutti i vecchi abbonati di TIM che sono ora passati ad un altro operatore virtuale.

Gli interessanti che non possono accedere alla Supreme New hanno la possibilità di attivare l’altra ricaricabile di TIM: la Steel Pro. Anche con questa proposta ci saranno minuti senza limiti più 50 Giga per la connessione internet. Il prezzo per il rinnovo sarà di 7,99 euro sempre con una quota di attivazione di 12 euro.

Alla Steel Pro di TIM potranno accedere un numero superiore di abbonati. A differenza della Supreme New, infatti, la tariffa è anche disponibile per coloro che sono abbonati di Vodafone e WindTre. Ovviamente, anche in tale circostanza, sarà necessaria la portabilità del numero.