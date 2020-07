Russare fa male alla salute, specialmente della coppia. Capita più spesso di quanto si immagini che i problemi di coppia nascano perché uno dei due partner, (generalmente l’uomo) russa durante la notte. Si stima che circa il 25% della popolazione russi, rendendo un inferno la vita di chi divide il letto con loro. Proprio per risolvere questo problema (e mettere in salvo salute e vita di coppia) è stato inventato Smart Nora, un dispositivo che fa zittire chi russa senza disturbare il partner.

Smart Nora è composto da due elementi: il primo è un sensore che può essere appoggiato sul comodino o attaccato alla testiera del letto. Il secondo elemento di Smart Nora è un piccolo cuscinetto gonfiabile collegato ad una pompa, da mettere sotta al cuscino di chi russa. Non appena il sensore rileva il rumore molesto, il sensore attiva la pompa. Il cuscinetto, gonfiandosi, sposta fisicamente il soggetto che russa permettendogli di regolarizzare il respiro senza svegliarlo.

Quando il sensore non rileva più il rumore molesto, Smart Nora si disattiva. Sensore e cuscinetto sono accompagnati da un’app che tiene nota dei dati sul sonno rilevati dal sensore. Smart Nora è in vendita nello store online 299 dollari. Il design elegante consente di lasciare il device sul comodino senza compromettere lo stile della camera. Inoltre, le dimensioni ridotte e la maneggevolezza, permettono di portare Smart Nora anche in viaggio. La tecnologia continua a fare dei grandissimi passi avanti per semplificare la vita di tutti e questo dispositivo, potrebbe riuscirci sul serio!