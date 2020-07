La Seconda Guerra Mondiale si estese negli anni dal 1939 al 1945, e vide contrapporsi le potenze dell’Asse (Germania, Italia, Giappone) e gli Alleati (Gran Bretagna, Stati Uniti, Unione Sovietica, Francia). Tale scontro durò per ben 6 anni, vide partecipi tutti i continenti, e proprio nel periodo più difficile della storia nacquero delle fantastiche e attuali innovazioni inerenti la tecnologia.

Tecnologia: quali sono le innovazioni della guerra che persistono tutt’oggi

Tra le creazioni sorte durante gli anni della guerra ve ne sono diverse che tutt’oggi esistono e continuano ad essere utilissime per la quotidianità. Troviamo:

La Penicillina

La vera storia sulla scoperta della Penicillina non è ancora del tutto certa. Questa infatti divide gli studiosi in due parti. Secondo alcuni a scoprirla fu Alexander Fleming nel 1928, altri dichiarano il ricercatore francese Ernest Duchesne, che avrebbe scoperto “L’antagonismo tra muffe e microbi” già nel 1869. Ad ogni modo essa nacque per permettere ai soldati durante la Seconda guerra mondiale di guarire da infezioni e polmoniti (è il caso dell’attrice Marlene Dietrich).

La saccarina

Ciò che ad oggi risulta essere un ottimo sostituto dello zucchero nelle diete e per i soggetti a diabete, nacque nel 1879 grazie a Constantin Fahlberg e Ira Remsen, in un laboratorio della Johns Hopkins University. Il motivo del suo arrivo fu inizialmente per necessità, poi con la seconda guerra mondiale giunse addirittura sugli scaffali.

Il teflon

L’idea di portare in risalto il teflon nacque a seguito delle bombe atomiche. Difatti dopo l’evento di Hiroshima e Nagasaki del 1945, il chimico 27enne Roy J. Plunkett scoprì nel 1938 che era l’unico rivestimento in grado di resistere alle sostanze volatili delle prime bombe.