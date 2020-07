Ad essere continuamente sommerso di offerte è proprio il mercato della telefonia, soprattutto dopo che i vari operatori telefonici virtuali hanno iniziato a soffiare gran parte dei clienti a Tim, Vodafone e Wind Tre. I consumatori hanno un’ampia scelta di tariffe telefonica trovando quella adatta alle proprie esigenze, ma ultimamente Tim sembra essere il gestore telefonico italiano più scelto.

L’operatore blu offre numerose promozioni ai consumatori, soprattutto per coloro che provengono da un altro gestore telefonico. Eccone svelate qualcuna.

Tim lancia in commercio queste tariffe: ecco tutti i contenuti e dettagli

Tim 4.5 è il nome della prima tariffa telefonica più cliccata sul sito web ufficiale del gestore telefonico blu. Con questa promozione offre ai consumatori interessati al suo servizio i seguenti contenuti: 40GB di traffico dati per la navigazione in rete e chiamate illimitate verso tutti i numeri nazionali mobili e fissi. Coloro che decideranno di attivare la promozione dovranno sostenere solo il canone mensile, pari a 19,99 Euro.

L’altra offerta telefonica è Tim 5G con la quale i suoi nuovi clienti potrebbero usufruire di: SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali mobili, chiamate illimitate verso tutti i numeri nazionali mobili e fissi, e 50GB di traffico dati. Sono inclusi nel canone mensile anche alcuni servizi conosciuti come LoSai e ChiamamiOra. Il canone mensile da sostenere è di 29,99 Euro.

Infine propone anche la tariffa telefonica denominata Tim 5G unlimited con la quale i minuti, gli SMS e i GB sono illimitati. Anche in questo caso i servizi LoSai e ChiamamiOra sono inclusi nell’offerta e si aggiungono anche 250 minuti verso i numeri esteri, 3GB per il roaming in Europa e tre mesi gratuiti di Tim Games. In questo caso il canone mensile da sostenere è pari a 39,99 Euro.