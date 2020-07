Huawei: arriva la EMUI 10.1 mentre si pensa alla EMUI 11, ecco le liste

Il percorso di Huawei si è dimostrato trionfale fin dal primo momento, arrivando a portare questo colosso ad essere quello con più vendite dal punto di vista degli smartphone. Anche attualmente l’azienda cinese risiede al primo posto in merito alle vendite, anche se con qualche difficoltà in più. Tutti sanno che il governo americano ha vietato i servizi Google a Huawei che però sta continuando a sviluppare le sue interfacce basati su Android.

La EMUI 10.1 è infatti in arrivo per tutti gli smartphone che ancora non l’hanno ricevuta, i con tante novità. Eccone alcune: Animazione per le impronte digitali, Always On Display: (Colorato), Multi-finestra, Pannello di controllo multi-dispositivo, Design ottimizzato, Risposta alle chiamate da computer Huawei, Editing di file, Condivisione dello schermo, Navigazione multi-dispositivo, Assistente Huawei, Sicurezza. In questi giorni però qualcuno avrebbe già letto diversi rumors in merito alla prossima EMUI 11 che a quanto pare potrebbe arrivare a partire dal mese di settembre.

Huawei: la EMUI 10.1 arriva mentre si pensa già alla prossima EMUI 11, ecco le liste

EMUI 10.1

Huawei P30,

Huawei P30 Pro,

Huawei Mate 20,

Huawei Mate 20 Pro,

Porsche Design Huawei Mate 20 RS,

Huawei Mate 20 X (connessione 4G),

Huawei Mate 20 X (connessione 5G),

Huawei nova 5T,

Huawei Mate Xs,

Huawei P40 lite,

Huawei nova 7i,

Huawei Mate 30,

Huawei Mate 30 Pro,

Huawei Mate 30 Pro 5G,

Huawei MatePad Pro,

Huawei MediaPad M6 da 10.8 pollici.

EMUI 11