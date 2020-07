Amazon: nuova offerte con prezzi strepitosi e costi azzerati

Amazon è quel vettore online che riesce semplicemente a battere tutti con poche offerte e con tutti i servizi di cui gode. In quest’ultimo periodo tutto è ritornato alla normalità, e quindi anche le offerte di Amazon che ora possono godere di nuovo di spedizione rapida. Se prima questa era affidata solo ai beni di prima necessità per contrastare l’emergenza, adesso è tutto ritornato come prima.

Amazon, ecco le migliori offerte di giornata

Oral-B Pro 2 2000 Spazzolino Elettrico Ricaricabile, Manico Bianco, 1 Testina Sensi UltraThin, PREZZO: 41,45 euro

Oral-B PRO 2 2950N CrossAction Spazzolino Elettrico Ricaricabile con 2 Manici Connessi, di cui 1 Rosa e 1 Nero, 2 Testine di Ricambio e 2 Modalità, PREZZO: 69,90 euro

RIMBORSO fino a 60€ grazie alla nuova promozione Oral-B!. Tutti gli utenti che acquisteranno uno spazzolino della linea e tranquilli designati per la promozione, potranno compilare il form per attestare il loro avvenuto acquisto. Il tutto sarà possibile semplicemente mediante la pagina web alla quale potete collegarvi grazie al link in seguito. L’azienda controllerà tutti i vostri dati e quelli relativi all’acquisto portato a termine. Qui sotto le indicazioni per ricevere il rimborso direttamente sul vostro metodo di pagamento:

https://www.oralbrimborsototale.it/form.php?negozio=altro