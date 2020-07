Gli smartphone Samsung della Serie A sono particolarmente apprezzati per offrire caratteristiche e funzionalità all’avanguardia ad un prezzo competitivo. Un prezzo che diventa ancora più aggressivo con Amazon. Molti smartphone Samsung della famiglia A sono, infatti, in offerta su Amazon, e in questo articolo vorremmo segnalarvi le occasioni da non perdere.

Samsung, tanti smartphone della Serie A in super offerta su Amazon

Partiamo da Samsung Galaxy A51. Questo smartphone presenta un design pulito, con bordi arrotondati ed un ampio schermo da 6,5 pollici interrotto esclusivamente da un piccolo foro, all’interno del quale si nasconde la fotocamera frontale per selfie. Samsung Galaxy A51 è dotato di una quad-camera posteriore, un processore octa-core accompagnato da 4 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione interna ed una batteria da 4.000 mAh. Questo smartphone è in offerta al prezzo di 272 euro anziché 379 euro.

E’ in offerta su Amazon anche Samsung Galaxy A71, con display AMOLED da 6,7 pollici, processore octa-core accompagnato da 6 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione interna, quattro fotocamere esterne ed una batteria da 4.500 mAh. Samsung Galaxy A71 è in offerta al prezzo di 349,90 euro anziché 375,81 euro.

E ancora, Samsung Galaxy A30s con 4 GB di RAM e tripla fotocamera esterna è in offerta al prezzo di 183 euro anziché 259 euro; e Samsung Galaxy A21s, con 3 GB di RAM e quattro fotocamere, in offerta su Amazon al prezzo di 177 euro anziché 209 euro.

Queste sono solo alcune delle offerte disponibili su Amazon. Per scoprirle tutte, consigliamo di iscriverti al nostro canale Telegram. Ogni giorno, SuperAffari ti propone una serie di offerte imperdibili, per portarti a casa i migliori prodotti al miglior prezzo. Quale sarà il tuo prossimo acquisto? Entra nel nostro canale Telegram adesso, e scopri le migliori offerte del Web!