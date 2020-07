Negli ultimi giorni il colosso di Mountain View ha fatto parlare di se per via del lancio in Italia dei suoi Google Pixel Buds. Adesso tocca all’azienda cinese Xiaomi presentare un nuovo dispositivo capace di fronteggiare la concorrenza; e attirare l’attenzione di quanti più utenti. L’azienda ha appunto fissato al 16 luglio il lancio delle sue cuffie Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 Basic.

Xiaomi lancia i suoi nuovi auricolari wireless a un costo davvero conveniente!

Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 Basic sono i nuovi auricolari presentati dall’azienda cinese che, proprio nelle ultime ore, sta facendo parlare di se per il lancio di una serie di prodotti davvero interessanti.

A suscitare l’attenzione degli utenti è soprattutto il costo previsto per l’acquisto delle nuove cuffie Xiaomi che saranno disponibili a soli 34,99 euro per tutti gli utenti che procederanno con l’acquisto del prodotto entro le prime 24 ore dal lancio, per poi passare a un costo di soli 39,99 euro.

La custodia è il primo elemento che palesa le differenze dal precedente dispositivo Xiaomi. Le nuove cuffie, infatti, presentano una custodia di ricarica capace di fornire 4 ricariche aggiuntive che permettono così di ottenere un’autonomia totale di 20 ore.

Le Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 Basic offrono inoltre un’ottima qualità sonora; e sono dotate di una tecnologia di rilevamento in-ear grazie alla quale sono in grado di interrompere automaticamente la riproduzione alla rimozione dell’auricolare dall’orecchio. In più, i due microfoni che le caratterizzano permettono di eliminare i rumori esterni così da migliorare decisamente la qualità dell’audio, soprattutto durante le chiamate.