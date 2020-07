Google Play Pass è un nuovo servizio di abbonamento di Big G che include tutta una serie di applicazioni e giochi esclusivi ed era stato annunciato ufficialmente circa un anno fa negli Stati Uniti. Ora, però, Google ha finalmente reso disponibile questo servizio anche nel nostro paese.

Google Play Pass sbarca ufficialmente in Italia

Il nuovo servizio di abbonamento di casa Google è finalmente disponibile anche nel nostro paese e in tanti altri paesi europei. Dopo il suo debutto ufficiale negli Stati Uniti lo scorso settembre, il colosso di Mountain View ha deciso di espandere questo abbonamento anche in diversi paesi europei.

Google Play Pass offre la possibilità a tutti gli abbonamenti di accedere a numerose applicazioni e giochi esclusivi e premium. Nello specifico, è possibile sottoscrivere due tipi di abbonamento. Si può sottoscrivere un abbonamento mensile dal costo di 4,99€ e un abbonamento annuale dal costo di 29,99€. Se si desidera testare questo servizio prima di sottoscrivere un abbonamento, è inoltre disponibile un servizio di prova gratuito.

Quando fece il suo arrivo ufficiale, questo servizio di casa Google aveva a disposizione ben 350 applicazioni esclusive. Ora, però, il numero di queste ultime è aumentato arrivando a ben circa 500 applicazioni totali. In un post ufficiale Google ha infatti dichiarato: “Negli ultimi mesi abbiamo aggiunto oltre 150 nuovi titoli, dai giochi di corse alle app di disegno, al catalogo Play Pass e continuiamo ad aggiungere nuovi contenuti ogni mese. Gli abbonati possono ora godere di classici come Sonic the Hedgehog, antistress come Golf Peaks e un vasto elenco di indie premiate come Teslagrad, Forgotton Anne e Sally’s Law, tutte incluse con l’abbonamento e senza pubblicità o acquisti in-app” .