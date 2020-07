Gmail è uno dei servizi di posta elettronica targato Google più utilizzati dagli utenti provenienti da tutto il mondo perché offre innumerevoli funzioni da diversi anni ormai. Differentemente dagli altri servizi di posta elettronica, quella del Colosso di Mountain View è un servizio innovativo che offre la possibilità di usufruire di funzioni specifiche grazie ai continui aggiornamenti disponibili.

A tal proposito, è previsto un nuovo aggiornamento con il quale saranno introdotte diverse e importanti novità, ma ecco descritti tutti i dettagli qui di seguito.

Gmail introduce delle nuove funzioni con l’ultimo aggiornamento: ecco di cosa si tratta

Il colosso di Mountain View ha introdotto un nuovo e importante upload di Gmail per introdurre delle nuove e innovative funzioni. Le novità sono dedicate particolarmente alle impostazioni e alla personalizzazione dell’interfaccia. Gli utenti hanno la possibilità di personalizzare la propria interfaccia direttamente da una categoria d’ora in poi.

Nelle impostazioni spicca una nuova voce denominata Impostazioni Rapide con la quale è possibile accedere ad una serie di opzioni grafiche. Nello specifico è possibile modificare il Layout, il tema e tanti altri parametri dell’interfaccia del servizio di Gmail.

Al momento l’aggiornamento è ancora in lavorazione e secondo le ultime indiscrezioni trapelate in rete sarà disponibile inizialmente solo per la versione desktop e soprattutto nelle prossime ore. Diversi problemi di bug saranno risolti così da rendere il servizio ancora più fluido.

Secondo alcune voci da corridoio l’upload potrebbe arrivare anche per gli smartphone Android e Apple, ma al momento rimangono solo voci visto che non ci sono comunicazioni ufficiali.