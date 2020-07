No, non è una presa in giro. Netflix sta promuovendo un progetto particolare la cui ricompensa finale sarà un abbonamento alla piattaforma delle durata di 1.000 mesi, ovvero 83 anni. Si tratta di un risparmio che va in doppia cifra, se si ragiona in termini di migliaia di euro, che tutti potrebbe potenzialmente vincere, anche se alla fine solo uno verrà decretato come vincitore.

La promozione è legata a uno dei ultimi film originali arrivati su Netflix, The Old Guard con protagonista Charlize Theron. Si tratta di un film basato su una banda di nobili mercenari immortali. Ma cosa bisogna fare per vincere tale abbonamento? Giocare al gioco ispirato al film, The Old Guard Game.

Tramite il link soprastante verrete mandati direttamente alla pagina del gioco. Il giocatore interpreterà proprio il ruolo della protagonista del film e brandendo un’ascia gigante non dovrà fare altro che sconfiggere più nemici possibili e andare avanti nel gioco. Alla fine di tutto, chi avrà il punteggio più alto vincerà 1.000 mesi di Netflix.

Netflix gratis per 83 anni

Questa competizione videoludica aperta a tutti durerà tre giorni. Partirà venerdì alle 17:00 e si concluderà domenica, in teoria alla stessa ora. Il gioco è fruibile solamente da computer, comodamente da browser. Come nel film, sarai immortale, ma farsi colpire vuol dire venire rallentato. Si tratta di una maratona che vedrà impegnate sicuramente molte persone in giro per il mondo. La domanda sorge spontanea e se hanno pensato a un sistema per proteggersi da eventuali giocatori scorretti. Purtroppo i giochi online sono sempre vittime di questi personaggi e sicuramente questo non farà eccezione.