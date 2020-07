Il colosso Oppo ha recentemente svelato delle nuove tecnologie per la ricarica rapida che puntano sulla velocità e sulla compattezza. E c’è anche un nuovo alimentatore super-compatto che si appresta ad arrivare sul mercato.

Solamente nel mese di giugno 2020 il colosso ha depositato oltre 2.800 brevetti globali per la ricarica flash. Scopriamo insieme tutte le novità dell’azienda.

Oppo: ricarica Super-Rapida, da 0% a 100% in soli 20 minuti

Partiamo dalla nuovissima tecnologia di ricarica flash Oppo da ben 125W. Secondo quando dichiarato dall’azienda stessa è in grado di caricare una batteria da 4.000 mAh fino al 41% in 5 minuti e di caricarla completamente in soli 20 minuti. Dal 41 al 100% rallenta volutamente per non andare a incidere sul tempo di vita della batteria. La nuova tecnologia è compatibile con i precedenti protocolli di carica flash SuperVOOC e VOOC.

Passiamo ad una nuova base di ricarica wireless super-rapida. Sotto il cofano nasconde la tecnologia della pompa di carica isolata auto-prodotta e la progettazione parallela a doppia bobina, tecnicismi che si traducono, molto semplicemente, in una maggiore efficienza di ricarica wireless. Da un punto di vista temporale, riesce a caricare completamente una batteria da 4.000 mAh in soli 30 minuti. È compatibile con lo standard Qi. Il concept sfrutta un refrigeratore a semiconduttore nella parte inferiore per regolare il calore in entrata e in uscita, in modo da mantenere basse le temperature del dispositivo durante la ricarica.

E come di solito accade con il cibo, il pezzo forte lo abbiamo lasciato alla fine, stiamo parlando dei nuovi caricabatterie High-power ultra-small, pronti per sbarcare in commercio. Si tratta del più piccolo e sottile mini-caricabatterie SuperVOOC da 50W al mondo. Il caricabatterie mini SuperVOOC da 50W è compatibile con i protocolli VOOC, supporta protocolli diffusi come 27W PD e 50W PPS, e può caricare una varietà di dispositivi tra cui telefoni cellulari e laptop. Dispositivo sicuramente pensato per chi viaggia molto.