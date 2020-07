Iliad ovviamente la conosciamo tutti, il noto provider telefonico approdato da pochi anni sul mercato, ha conquistato subito la piazza grazie alle sue offerte davvero competitive e convenienti che hanno permesso agli utenti di accedere a tariffe con dati e minuti mai viste prima.

La nota azienda di telefoni quindi ha ritagliato col tempo una fetta di mercato sempre più ampia, agglomerando tantissimi utenti rimasti estasiati dalle offerte sempre in aggiornamento del provider.

A quanto pare però la storia del provider si dovrà ornare di una piccola nota dolente, il Garante della Privacy ha infatti proceduto a sanzionare Iliad per una cifra pari a 800.000€, nulla di estremo, ma vediamone insieme i motivi.

Ecco il perchè della multa a Iliad

A seguito del risultato di alcuni accertamenti condotti, il Garante ha ritenuto Iliad carente su alcuni punti fondamentali, tra cui spicca in primis quello sulle modalità di accesso dei propri dipendenti ai dati di traffico.

Ovviamente la cosa ha molto scosso Iliad, la quale ha dichiarato tramite un comunicato il proprio stupore a seguito della multa, sottolineando e ribadendo la sicurezza dei propri sistemi, i quali non hanno subito nessuna violazione e garantiscono la massima protezione dei dati personali degli utenti in quanto a norma secondo il nuovo approccio e le prescrizioni del GDPR.

Infine Iliad ha anche sottolineato come l’azienda non usi i dati raccolti per campagne di teleselling e pubblicità aggressiva, arrivando a valutare perciò l’idea di un possibile ricorso, non rimane dunque che attendere le decisioni del provider telefonico certamente ferito e volenteroso di difendere la propria reputazione.