In estate sono previste grandi iniziative commerciali da parte di TIM. Il provider italiano, in queste ultime settimane, ha dimostrato impegno costante non solo nei settori classici della telefonia fissa e della telefonia mobile, ma anche nel campo strategico dell’intrattenimento televisivo.

TIM si unisce a Netflix: la promozione per gli appassionati di film e serie tv

Da alcuno giorni, gli appassionati di film e serie tv possono beneficiare di una nuova tariffa creata ad hoc da TIM: il nome dell’offerta è Mondo Netflix. La promozione garantisce a tutti i clienti di TIMvision la possibilità di attivare contestualmente un account Netflix con costi quasi dimezzati.

Il pacchetto di Mondo Netflix offre la visione di tutto il catalogo di Netflix con visione contemporanea su due dispositivi. Al tempo stesso, i clienti potranno anche accedere ai titoli disponibili sul portale TIMvision. Sempre con l’offerta sarà garantito anche il piccolo dispositivo TIMvision Box da installare sulle proprie tv. Il costo di Mondo Netflix è di 12,99 euro ogni mese

Questa promozione sarà disponibile nell’attuale formato sino al prossimo 31 Luglio. Gli interessati possono effettuare l’attivazione o attraverso il sito internet ufficiale di TIM o anche in uno dei negozi ufficiali del gestore nel nostro paese.

Non c’è solo la proposta legata a Netflix nel panorama televisivo di TIM. Il provider ha anche lanciato una seconda promozione chiamata Mondo Sport. Con questa iniziativa l prezzo mensile di 29,99 euro, gli utenti potranno accedere a tutte le esclusive calcistiche e sportive di Sky (via NOW TV) e di DAZN.