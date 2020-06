L’operatore virtuale Very Mobile, ha recentemente deciso di colpire Iliad, proponendo un’offerta ai suoi attuali clienti che effettuano la portabilità del proprio numero, da soli 4.99 euro al mese.

Vi ricordo che Very è il secondo brand di WindTre, nuovo operatore unico che anch’esso sta continuando a proporre delle offerte davvero molto convenienti. Scopriamo ora l’offerta dedicata agli attuali clienti Iliad.

Very Mobile colpisce Iliad con un’offerta da 4.99 euro al mese

L’opzione tariffaria denominata Very 4.99 comprende minuti illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali, SMS illimitati verso tutti e 30 GB di traffico internet in 4G alla massima velocità disponibile a soli 4.99 euro al mese. Come anticipato precedentemente, l’offerta appena descritta è disponibile solamente per gli attuali clienti Iliad che effettuano la portabilità del proprio numero.

Per chi effettua richiesta di portabilità online dagli operatori mobili citati, il costo complessivo per l’acquisto dell’offerta è di 9.99 euro di cui 4.99 euro del primo canone mensile più 5 euro di costo SIM e attivazione. La spedizione è gratuita. In caso di esaurimento dei GB, la navigazione internet viene bloccata fino al rinnovo successivo.

Minuti e SMS previsti ogni mese dall’offerta possono essere utilizzati anche in Roaming in UE, mentre per il traffico dati vengono messi a disposizione solo 2.4 GB dei 30 previsti in ambito nazionale. Sono inclusi nel prezzo i servizi “Ti ho cercato” e “RingMe”, oltre alla possibilità di utilizzare la funzione di hotspost, mentre sono bloccate le numerazioni internazionali e satellitari. Per scoprire tutti i dettagli o maggiori offerte, visitate il sito ufficiale dell’operatore.