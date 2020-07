L’operatore virtuale 1Mobile ha recentemente deciso di prorogare fino alla fine del mese di luglio 2020 il suo attuale portafoglio di offerte tariffarie, tra queste anche la 75XPlus Reward.

Quest’ultima offerta, vi ricordo, comprende anche un bundle di traffico internet di 100 GB. Scopriamo insieme tutti i dettagli delle offerte prorogate nelle ultime ore.

1Mobile ha prorogato le proprie offerte fino al 30 luglio 2020

L’offerta 75XPlus Reward minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 50 SMS al mese verso tutti i numeri nazionali e 75 Giga al mese di traffico internet mobile a 9.99 euro al mese e prevede per il primo mese anticipato e per il primo rinnovo. A partire dal terzo mese, l’offerta diventa minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 50 SMS verso tutti i numeri nazionali e 100 Giga di traffico internet mobile a 7.99 euro al mese.

E’ previsto un costo di attivazione di 10 euro. L’offerta 75XPlus Reward prevede anche tariffe a consumo per le chiamate internazionali ed è attivabile da tutti i nuovi clienti con o senza portabilità, tranne per chi proviene da Vodafone. Fino al 30 luglio 2020 continuano anche le altre offerte dell’operatore.

Vi ricordo che tutte le offerte possono essere utilizzate anche in Roaming UE alle stesse condizioni nazionali per quanto concerne i minuti e gli SMS inclusi e con un limite mensile per il traffico dati ogni mese. In caso di superamento dei minuti o degli SMS inclusi sarà applicata la tariffa a consumo. In caso di superamento della soglia massima di dati disponibili, il cliente navigherà a consumo al costo di 50 centesimi di euro ogni 100 MB, a scatti anticipati di 100Kb. Per scoprirle tutte visitate il sito ufficiale dell’operatore.