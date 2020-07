Una notizia riguardante il canone Rai ed il bollo auto ha fatto a tutti gli effetti il giro del web, in tantissimi hanno creduto alla possibile disattivazione delle due tasse più odiate, sperando di riuscire a non pagarle in tempi più o meno brevi, se non addirittura a partire dal 2020.

Se rientrate tra questa porzione di popolazione, dovete sapere che vi siete scontrati con la più classica delle fake news, ovvero una notizia appositamente pensata da utenti che puntano a indirizzare il traffico verso determinati siti internet, con lo scopo di favorire la visualizzazione di banner pubblicitari (con la conseguenza ovviamente di guadagnarci moltissimo).

Il Governo italiano non ha in nessun modo valutato una simile possibilità, questo va detto e va sottolineato, proprio per aiutarvi a capire che siete caduti in una trappola. Il canone Rai ed il bollo auto non verranno in nessun modo aboliti nel corso del 2020, sarete costretti a pagarli, come è sempre stato negli anni precedenti (con le stesse identiche modalità).

Bollo auto e canone Rai: cosa succede adesso

Alcuni utenti possono richiedere l’esenzione dal pagamento del canone Rai, non lasciatevi ingannare dai possibili rimborsi, nulla di vero si cela dietro una simile notizia. Gli over 75 o coloro che hanno dichiarato un reddito inferiore ai 7000 euro, potranno scaricare un modulo dall’Agenzia delle Entrate da consegnare direttamente allo sportello; se accettata la richiesta, comporterà l’esenzione dai pagamenti futuri di tutte le rate restanti dell’anno del canone Rai, in nessun modo potrete avere indietro le precedenti, non esistono rimborsi.