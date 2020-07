La nuova splendida offerta di WindTre, pensata appositamente per strappare i clienti da casa Iliad, è la Go 50 Top+, una soluzione tramite la quale il consumatore si ritrova a poter accedere a 50 giga di traffico dati, senza spendere cifre folli.

La limitazione più grande, come sempre accade quando parliamo di operator attack, riguarda ovviamente la possibilità di attivazione limitata ad una ristretta cerchia di consumatori. Nel nostro caso, la Go 50 Top+ può essere richiesta in esclusiva dai possessori di una SIM di oIliad di un MVNO (che non siano però i semivirtuali di proprietà di Vodafone, WindTre e TIM). La portabilità è obbligatoria, come l’acquisto della SIM ricaricabile; quest’ultima, almeno nel periodo corrente, risulta essere scontata del 100%, ciò sta a significare che in fase di attivazione non si spenderà nemmeno un centesimo.

Passa a WindTre con la promozione Go 50 Top+

La Go 50 Top+ è la promozione che non ti aspetti, richiede il versamento di un canone fisso pari a 5,99 euro al mese, per godere di base di 50 giga di traffico dati alla velocità massima, minuti illimitati da poter utilizzare per telefonare a chiunque, concludendo il tutto con 200 SMS da poter inviare ad ogni numero.

Il pagamento del canone è previsto tramite credito residuo della SIM ricaricabile, nel caso in cui si volesse andare oltre, è presente comunque la versione Easy Pay che aiuterà il consumatore a raggiungere 100 giga al mese, sempre a 5,99 euro, ma dovendo pagare il canone tramite carta di credito o con domiciliazione bancaria, e vincolo contrattuale di 24 mesi.